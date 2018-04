Alexandre Kalil é internado em hospital de Belo Horizonte

Ex-presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil foi internado às pressas em um hospital em Belo Horizonte na noite deste domingo. Enquanto descansava com a família no interior de Goiás, o antigo mandatário sentiu mal-estar e teve voltar à capital mineira.

Após exames, a suspeita de enfarte foi descartada pelos médicos. Mesmo assim, ex-mandatário continua no local para observação e exames de rotina. Em outubro, Kalil já havia precisado de cuidados hospitalares, porém, o motivo não foi revelado pela assessoria do clube.

Presidente mais vitorioso da história do Atlético-MG, Kalil deixou o comando do clube de Belo Horizonte no dia 3 de dezembro. Após seis anos e as conquistas da Copa Libertadores, Recopa Sul-Americana, Copa do Brasil e três Campeonatos Mineiros, o mandatário saiu do cargo para a entrada de seu vice, Daniel Nepomuceno, que deve ocupar o posto até o fim de 2017.

" SRC="/CMS/ICONS/MM.PNG" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;" CLASS="IMGEMBED