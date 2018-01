Alexandre, novo xerife do Palmeiras O Palmeiras está apostando em um novo xerife para sair da antepenúltima colocação do Paulista diante do Guarani, domingo, em Campinas. Trata-se do zagueiro Alexandre, contratado pelo clube na época em que Marco Aurélio era o técnico e que estava esquecido desde que Celso Roth assumiu o comando da equipe. O jogador está há quase dois meses parado, e mostrou uma certa preocupação com o estado de espírito do grupo para a partida. Segundo ele, sua entrada na equipe titular acontece em um momento delicado pelo qual passa o clube. "Esta obrigatoriedade em ganhar é prejudicial", ressaltou o zagueiro, que atuava pelo Atlético-MG. Para Alexandre, o fato de Roth não conhecer seu futebol retardou sua escalação. "Agora tenho uma chance e quero aproveitá-la, jogando da mesma maneira que nos treinamentos", observou o jogador, de 26 anos. Além das dificuldades que uma partida no Brinco de Ouro sempre apresenta, o Palmeiras terá de superar um tabu de quase seis anos sem vencer este adversário em Campinas. A última vez que isso aconteceu foi em 11 de dezembro de 1994, pelo Campeonato Brasileiro, num jogo que terminou 2 a 1 para o Palmeiras. Roth, no entanto, não considera que isto pode se tornar um obstáculo a mais na luta da equipe para livra-se do risco de rebaixamento. "Tabus existem para ser quebrados", ressaltou o treinador. Atualmente, o Palmeiras tem 12 pontos em 11 jogos e, além do Guarani, terá de fazer mais três partidas na casa do adversário, contra Portuguesa Santista, Mogi Mirim e União São João. O técnico decidiu manter o esquema 4-4-2 utilizado contra o Cerro Porteño, no empate por 0 a 0 em Assunção, na quarta-feira, pela Taça Libertadores. Na lateral-direita, Daniel ganhou nova chance, já que Taddei está suspenso por causa de sua expulsão na derrota para o Santos. O jogador tentou mostrar segurança ao falar das críticas que vem recebendo da torcida. "Sou funcionário do clube, e o grupo está unido, por isso os problemas podem ser superados já que venho recebendo o apoio de meus companheiros", observou. A hostilidade da torcida contra Daniel também foi amenizada hoje, com a presença do presidente da Mancha Alviverde, Sérgio Mantovani Filho, que veio dar apoio ao grupo. "O Daniel é do Palmeiras, e vai ter o nosso apoio a partir de agora", garantiu o torcedor. Já o meia Lopes, que se contundiu contra o Santos e não jogou no meio da semana, treinou hoje em separado e continua sendo dúvida para domingo. Em seu lugar, deverá ser escalado o volante Flávio, já que Claudecir está suspenso.