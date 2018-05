Alexandre Pato agrada no Morumbi e Muricy Ramalho projeta evolução

SÃO PAULO - O gol e a assistência na vitória do São Paulo por 3 a 0 sobre o CSA, quarta-feira, pela primeira fase da Copa do Brasil, deixaram Alexandre Pato ainda mais em alta com Muricy Ramalho. O treinador não poupou elogios para o atacante, que fez seu primeiro jogo no Morumbi e foi aplaudido pelos torcedores, antes céticos com a sua contratação. Muricy relembrou as dificuldades do atacante, que fez apenas seu segundo jogo no clube desde fevereiro justamente por ter estourado o limite de partidas no Campeonato Paulista quando ainda defendia o Corinthians.

O técnico ainda lembra que o jogador ainda está em processo de adaptação e disse que precisa melhorar em alguns pontos. "Deixamos ele à vontade todo esse tempo no clube até porque ele não ia jogar. Nessas últimas semanas conversei com ele, perguntei se estava se sentindo bem na posição e disse que na frente ele teria que brigar um pouquinho mais, não poderia sair jogando com nove", afirmou Muricy.

Pato cumpriu à risca a orientação e se destacou no primeiro combate aos adversários. Outro ponto cobrado por Muricy há algum tempo é que ele faça jogadas mais simples ao invés de tentar arriscar sempre os passes mais agudos, mas acredita em melhorias e aposta na vontade do jogador para que ele tenha sucesso. "Conversei que ele teria que simplificar, porque o número de passes era muito alto e todo jogador diferente não quer fazer o simples. Disse que ele teria que brigar e ele brigou. Se ele quiser jogar com o Luis Fabiano ele terá que fazer um sacrifício, mas ele entendeu e quer, ele sabe que está precisando dar uma resposta para ele com toda essa desconfiança".

Pato, por sua vez, ficou visivelmente emocionado com o primeiro gol. A explosão na comemoração, com direito a batidas no peito e muitos gritos, veio como forma de desabafo pelas desconfianças sobre sua capacidade de dar a volta por cima no São Paulo após uma passagem apagada pelo rival Corinthians. "Quero ficar na história do São Paulo. É sempre um gostinho a mais jogar aqui. Fui recebido muito bem, fiquei muito contente pelo carinho, eles (torcedores) gritando meu nome. Fiquei muito surpreso pelo carinho que recebi no primeiro jogo."