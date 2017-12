Alexandre Pato aparece no BID e jogador retorna ao Corinthians

O atacante Alexandre Pato está oficialmente de volta ao Corinthians. O Boletim Informativo Diário (BID) da CBF comunicou nesta sexta-feira que o jogador está novamente no clube do Parque São Jorge depois de ficar entre fevereiro de 2014 e dezembro de 2015 emprestado ao São Paulo, onde terminou como artilheiro da equipe na última temporada com 26 gols marcados.

Pato chegou ao Corinthians em 2013, quando deixou o Milan, e apesar do retorno, a tendência é que não continue no elenco para 2016. O contrato dele com o clube vai até o final do ano, mas a diretoria pretende negociá-lo com equipes do exterior. Algumas inclusive já fizeram sondagens pelo atacante de 26 anos.

O Corinthians é dono de 60% dos direitos econômicos de Pato, que é dono do restante. Enquanto as propostas oficiais ainda não chegam, o jogador é aguardado pelo clube para se reapresentar no dia 6 de janeiro para a pré-temporada. Uma semana depois o elenco embarca para os Estados Unidos, onde disputa o Torneio da Flórida.