Alexandre Pato celebra boa fase no São Paulo tocando piano. Veja!

Artilheiro do São Paulo na temporada com 22 gols, o atacante Alexandre Pato confirma sua grande fase a cada rodada. Na vitória sobre o Grêmio, fora de casa, por 2 a 1, ele abriu o placar após bela jogada individual. Fora de campo, Pato também mostra talentos variados. Nesta segunda-feira, o jogador publicou um vídeo em uma rede social na qual toca piano.

O atacante fez um desafio aos seus seguidores: descobrir qual era a canção que ele estava tocando. "Qual é a música? Estou aprendendo", escreveu o jogador. A canção tocada por Pato é "All of me", do cantor John Legend. O jogador já havia feito referência ao seu talento musical ao comemorar um dos seus gols. No dia 26 de julho, ele fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Morumbi, e comemorou fingindo tocar um piano.

Na manhã desta segunda-feira, volante Rodrigo Caio defendeu a convocação de Pato para a seleção brasileira. "Ele é um jogador diferente. Ontem (domingo) fez um belíssimo jogo no ataque e na marcação. Era o que cobrávamos dele. Se ele colocar na cabeça que tem de ajudar na marcação, tenho certeza de que vai chegar ainda mais longe e vai voltar à Seleção", disse Rodrigo Caio em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira, no CT da Barra Funda.

Nesta quinta-feira, Dunga convoca a equipe para os dois primeiros jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia, em 2018, contra Chile e Venezuela. Os dois jogos serão realizados em outubro.