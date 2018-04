Em bate-papo com Alexandre Pato, Iniesta promete Espanha forte

SÃO PAULO - Após a conquista do 27.º Campeonato Paulista, Alexandre Pato, do Corinthians, conversou nesta segunda-feira por video-conferência com Andrés Iniesta, do Barcelona. Os dois falaram do atual momento do futebol mundial.

O meia espanhol afirmou que a seleção de seu país chegará forte para a Copa das Confederações mesmo depois dos amargos tropeços de Real Madrid e Barcelona nas semifinais da Copa dos Campeões. A Espanha busca no Brasil o título inédito do torneio. Em 2009 a equipe foi a terceira colocada.

Já o brasileiro disse que pretende continuar lutando por espaço na seleção brasileira. Preterido pelo técnico Luiz Felipe Scolari, Pato foi campeão paulista com o Corinthians e ressaltou a importante experiência que acumulou nos cincos anos que atuou pelo Milan.

Confira como foi o bate-papo: