Alexandre Pato está na mira do Sunderland, afirma jornal inglês

De acordo com o jornal inglês Mirror, o Sunderland está disposto a pagar 5 milhões de libras (R$ 26,7 milhões) por Alexandre Pato. O time da Inglaterra foi o 15.º colocado na última edição do Campeonato Inglês e busca reforços para o ataque depois da saída de Connor Wickham para o Crystal Palace – nas próximos dias o clube pode sofrer outra baixa no setor, com a negociação de Jordan Rhodes para o Blackburn.

O Corinthians tenta vender Pato nesta janela de transferência, antes do fim do contrato de empréstimo do atacante com o São Paulo, que termina em dezembro. A ideia do clube é conseguir € 10 milhões (R$ 34,6 milhões) com a transação, mas a diretoria admite a possibilidade de vender por menos. Até agora, não chegou nenhuma proposta oficial para o presidente Roberto de Andrade.

O São Paulo tem prioridade na compra do jogador, mas, sem dinheiro, deve abrir mão do atacante. Hoje, o salário de R$ 800 mil de Pato é dividido entre os dois clubes. O Corinthians quer se livrar de Pato agora para não ter de pagar tudo sozinho a partir de janeiro.

Domingo, Corinthians e São Paulo se enfrentam no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Uma cláusula no contrato de empréstimo do atacante impede que Pato esteja em campo.