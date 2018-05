Alexandre Pato exalta Muricy e prevê São Paulo forte no Brasileirão

SÃO PAULO - O estilo duro e cobrador do técnico Muricy Ramalho no São Paulo tem feito Alexandre Pato melhorar seu desempenho e aprimorar pontos onde antes ele falhava. A análise parte do próprio jogador, que elogiou bastante o novo treinador pela forma como vem conduzindo o time e o ajudando a melhorar suas características.

Para o atacante, a presença de Muricy será fundamental para o São Paulo fazer um bom Campeonato Brasileiro, que para o time começa no dia 20 contra o Botafogo, no Morumbi. O jogador aposta na experiência do comandante, que já venceu quatro edições do torneio (três pelo São Paulo e um pelo Fluminense), todos disputados em pontos corridos.

"Vamos fazer um Brasileiro muito bom porque temos um comandante supercampeão no comando que cobra os jogadores. Ele conhece esse campeonato como poucos e tenho certeza de que ele vai nos ajudar a fazer uma grande competição", elogiou.

Muricy tem tido atenção especial com o jogador e o elogiou após a partida contra o CSA, na última quarta-feira. No entanto, fez ressalvas que passam da melhora na marcação até a errar menos passes. "A gente entende que o cara diferente não quer fazer o simples", justificou.

Pato não reclama das cobranças e até admite que precisa melhorar. "Tenho que aprender muito e ele tem me cobrado muito, mas isso tem feito bem. Preciso aprender a marcar, a cabecear bem, a não errar passes, eu aceito porque são críticas que me fazem querer trabalhar. Depois que o encontrei, tenho certeza de que vou melhorar bastante".