Alexandre Pato pode defender o Manchester United em 2016

O atacante Alexandre Pato está na mira do Manchester United para a atual janela de transferências. Segundo o jornal inglês The Sun, o time sonda o brasileiro como possível opção para a equipe do técnico holandês Louis Van Gaal solucionar o baixo rendimento ofensivo das últimas partidas.

O prazo para se concluir contratações no futebol inglês se encerra no dia 1º de fevereiro, por isso o Manchester United tem pressa. Os dirigentes da equipe inglesa têm ainda outras opções para o ataque, mas são de jogadores mais caros do que Pato, como Harry Kane, do Tottenham, e Sadio Mané, senegalês que atua no Southampton.

O atacante voltou a estar vinculado na última sexta-feira ao Corinthians após o fim do contrato de empréstimo com o São Paulo. Apesar de ter a reapresentação marcada para a próxima quarta-feira, existe a vontade do clube do Parque São Jorge de negociar o jogador, que já recebeu sondagens de outras equipes europeias nos últimos meses.