Alexandre Pato precisa esquecer as lesões para brilhar no Corinthians

SÃO PAULO - Com uma habilidade fora do comum, Alexandre Pato não precisou de muito para se destacar pelo Internacional. Foram necessárias apenas 19 partidas, e 11 gols, para chamar a atenção de clubes da Europa. Aos 17 anos, o atacante chegava ao Milan como uma grande, e cara, promessa - já que o clube italiano desembolsara 22 milhões de euros para contratá-lo. Em troca, Pato marcou gols e conquistou títulos, mas também sofreu muitas contusões, o que dificultou sua continuidade na equipe. Apresentado no Corinthians nesta sexta-feira, o brasileiro precisa esquecer esse histórico negativo para brilhar com a camisa alvinegra.

Durante os seis anos que atuou pelo Milan, o atacante acumulou 22 lesões, das mais simples, as mais complicadas. Em 2008, Pato sofreu sua primeira contusão na coxa direita e, após um ano, a primeira na esquerda, problema que se tornaria recorrente na carreira do atleta.

De lá pra cá, foram 11 lesões na coxa direita e seis na esquerda, inclusive a que o tirou dos Jogos Olímpicos de Londres. Além dessas, o brasileiro também sofreu com o tornozelo esquerdo, direito e a clavícula esquerda.

Seu pior ano foi em 2010, quando somou oito lesões e ficou afastado dos gramados por um total de 188 dias.

Apesar deste histórico, o fisioterateupa do Corinthians, Bruno Mazziotti, minimizou, antes mesmo do clube fechar o negócio, a questão e garantiu que o atleta poderá atuar normalmente.

"Nunca houve relatos de alguma alteração pré-existente que impossibilitasse o Pato de jogar futebol. Alguns outros grandes clubes da Europa até fizeram propostas por ele. E uma relação de informações obtidas de forma preliminar não nos leva a crer que esse atleta não possa desempenhar seu papel", declarou, em entrevista à Rádio Estadão ESPN.

De acordo com Mazziotti, no entanto, as primeiras contusões podem ter criado uma influência negativa no lado psicológico, que assim gerariam novos problemas físicos, em um efeito "bola de neve".

"As lesões do Pato atrapalham a sequência do jogador, e essa quebra de sequência vai influir no lado psicológico e no físico. No momento em que o jogador começa a resgatar essa sequência de jogos e de treinos, há uma normalização. Não é nenhum tipo de milagre, apenas dar continuidade a um trabalho que será monitorado individualmente", comentou.