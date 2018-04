Alexandre Pato renova contrato com Milan até 2014

O jovem atacante brasileiro do Milan, Alexandre Pato, renovou seu contrato com o clube até 2014, com o que amplia em dois anos o acordo inicial ao que tinha chegado com a sociedade milanesa, segundo informaram neste sábado os meios de comunicação italianos.

As mesmas fontes dizem que o acordo entre o jogador e o clube milanês estava selado há muito tempo, embora o clube ainda não tenha feito qualquer comunicado oficial a respeito.

O diário esportivo La Gazzetta dello Sport assinalou que Pato perceberá 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 6,6 milhões) por temporada, mais que o dobro que recebia até agora.

Já o Corriere dello Sport aponta que o motivo pelo qual se esperou até o fechamento do mercado de contratações para anunciar a renovação é porque contradiz com a política de economia da atual campanha.