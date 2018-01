Alexandre pode reforçar Santos no clássico O Santos ainda tem uma dúvida para o clássico deste sábado, contra o São Paulo. O volante Alexandre já está liberado pelos médicos, mas pode dar seu lugar a Daniel. Alexandre se chocou com um jogador do São Caetano, na partida da última quarta-feira, e teve um leve traumatismo craniano. Ele chegou a ficar 24 horas internado na Santa Casa, em observação. Depois de ter sido liberado pelos médicos nesta sexta-feira, o jogador seguiu com o grupo para São Paulo. "Minha vontade é jogar. Vamos ver como acordo amanhã", afirmou. A superação de Alexandre é um sinal de como o Santos está encarando este jogo decisivo. No clube, todos sabem que uma derrota no clássico praticamente acaba com as chances de brigar pelo título. "Por isso, nosso pensamento é um só, o de vencer o São Paulo", avisou o meia Elano.