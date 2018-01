Alexandre volta a interessar à Ponte O meia Alexandre, que trabalhou com o técnico Abel Braga no Botafogo e no Atlético-MG, voltou a ser cogitado como possível reforço da Ponte Preta para a temporada 2003. Ele havia sido descartado em virtude das contratações dos meias Luizinho Vieira e Wesley, mas, com o pedido de dispensa de Dionísio, um novo jogador para o meio campo deverá ser contratado. O técnico Abel Braga, que comanda os treinos em Monte Sião, Sul de Minas Gerais, não confirmou a indicação, mas confessou que "só indico jogadores que trabalharam comigo". Neste caso de Alexandre, jogador e técnico estiveram juntos tanto no Atlético-MG como no Botafogo-RJ. O meia começou a carreira no União São João de Araras, passando por Portuguesa e Coritiba. Além do meio-campista, um lateral-direito ainda está na pauta de contratações. Filipe Alvim, do Juventude, Bruno Carvalho, do Flamengo, e Cicinho, do Atlético-MG, são nomes cogitados no Majestoso.