Alexis Sánchez revela que vai continuar no Barcelona Diante dos rumores de reformulação no elenco do Barcelona, o atacante chileno Alexis Sánchez avisou nesta sexta-feira que vai continuar por lá. "O clube quer que eu continue e eu estou muito feliz de continuar aqui. Existem times europeus interessados em mim, mas quero ficar no melhor do mundo. Já me disseram que querem que eu fique. Então, estou mais tranquilo", afirmou o jogador de 24 anos.