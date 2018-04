Alfinete vai dirigir time baiano O ex-lateral direito Alfinete, que já atuou no Corinthians e no Grêmio, espera se firmar como técnico de futebol. Aos 40 anos, ele acaba de acertar com o Barreiras, clube do interior baiano e que vai disputar a primeira divisão do Campeonato d a Bahia. Como técnico, Alfinete ainda teve poucas oportunidades na carreira. Já dirigiu vários clubes de Goiás, como a Anapolina, e alguns times no interior paulista, mas ele acha que a experiência na Bahia será importante. "Terei a chance de colocar em prática as minhas idéias sobre futebol", comemorou o técnico, que estava desde o ano passado esperando uma oportunidade. Como jogador, Alfinete começou a carreira no XV de Jaú, passando depois por Corinthians, Grêmio, Ponte Preta e Joinville.