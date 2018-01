Alheio à idade, Renaldo quer a artilharia A disposição e a movimentação que o artilheiro Renaldo, do Paraná Clube, mostra durante as partidas são típicas de garoto. Mas ele já está com 33 anos, idade em que normalmente os jogadores são considerados velhos no Brasil. "Estou provando que a idade não tem peso", afirma. "Pelo menos para as pessoas que são extremamente cuidadosas." E ele garante tomar todos os cuidados para bem praticar sua profissão, tanto fora quanto dentro de campo, não tendo tido nenhuma lesão no atual campeonato, apesar da marcação acirrada dos zagueiros. Baiano de Cotegipe, ele começou a jogar com 18 anos no Guará (DF), passando pelo Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians, La Coruña e Las Palmas (Espanha). No ano passado, não foi feliz em seu retorno ao Atlético Mineiro. A cobrança foi muito grande para que desse resposta imediata. Todos queriam rever o artilheiro do Brasileiro de 96, com 16 gols (ao lado de Paulo Nunes, do Grêmio), que o levou por oito vezes à seleção brasileira. "Saí chateado, pois esperava paciência", diz. "Queria um clube que me desse a oportunidade de ser aquele artilheiro novamente." Encontrou-o no Paraná Clube. "Falei que devagarinho ia chegar lá e fui conquistando meu espaço", declara. Com os dois gols marcados contra o Vasco, ele chegou a 24, dois a menos que Luís Fabiano (São Paulo) e um atrás de Dimba (Goiás). "Entrei de vez na briga e posso até passar na frente deles", acredita. As cobranças de pênalti são sua especialidade - já converteu dez no atual Brasileiro. "Tenho um dom de bater pênalti, como o Marcelinho de cobrar falta", compara. Ele garante nunca ter perdido um pênalti na sua carreira, embora não faça do treinamento de cobranças uma obsessão. São apenas três por treino.