Alí Daei pode desfalcar o Irã contra Portugal O técnico da seleção do Irã, o croata Branko Ivankovic, disse nesta terça-feira, que planeja fazer mudanças na equipe após a derrota para o México, por 3 a 1, no sábado, em Nuremberg, na estréia na Copa do Mundo. Para o jogo contra Portugal, no sábado (17), em Frankfurt, Ivankovic pode tirar o atacante e capitão da equipe, Alí Daei, que machucou as costas durante o jogo contra os mexicanos. "Temos que ver se ele vai se recuperar plenamente para poder jogar", disse o treinador. Alí Daei, de 37 anos, é o maior artilheiro da seleção iraniana, com 109 gols marcados.