Alianza e Tigres ficam no 0 a 0 Alianza Lima, do Peru, e Tigres, do México, empataram ontem, em Lima, 0 a 0, na estréia das duas equipes no Grupo 6 da Libertadores, que também é integrado pelo Banfield, da Argentina, e Caracas, da Venezuela. O resultado acabou sendo justo, pois enquanto a equipe mexicana esteve superior em muitos momentos do jogo, o Alianza criou mais situações reais de gol.