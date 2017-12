Alianza e Trujillanos classificados Mais dois times garantiram nesta quarta-feira suas classificações para a próxima fase da Copa Sul-Americana: Alianza Atlético (PER) e Trujillanos (VEN). O primeiro empatou por 1 a 1 com o Universitario, também do Peru, e ganhou por 4 a 1 na disputa por pênaltis. Já o segundo venceu seu compatriota venezuelano Mineros por 2 a 1, na casa do adversário. Agora, o Alianza enfrenta o vencedor de Universidad Católica x Universidad do Chile (que se enfrentam nesta quinta), e o Trujillanos pega o Atlético Naiconal, da Colômbia. A competição terá ainda os seguintes jogos nesta quinta: Estudiantes x Banfield, ambos da Argentina; Bolívar x The Strongest, ambos da Bolívia; e LDU x El Nacional, ambos do Equador.