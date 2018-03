Alianza elimina Cobreloa na Libertadores O Alianza Lima derrotou o Cobreloa, por 1 a 0, nesta quarta-feira, em Calama, no Chile, em jogo válido pela quarta rodada do Grupo 4 da Taça Libertadores da América. O gol foi marcado por Jefferson Farfán, aos 22 minutos do primeiro tempo. Com este resultado, o time peruano mantém chances de classificação para as oitavas-de-final, ao somar seis pontos. A equipe chilena, com quatro derrotas, está eliminada da competição. Neste grupo, a Liga Deportiva Universitaria (LDU), do Equador, lidera com nove pontos, enquanto o São Paulo também acumula seis. As duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira à noite, no Morumbi.