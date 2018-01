Alianza ganha, mas Católica classifica A Universidad Católica, do Chile, foi derrotada por 2 a 0 pelo Alianza Atlético, do Peru, nesta quarta-feira à noite, mas está classificada para as oitavas-de-final da Copa Sul-Americana deste ano. A vaga foi obtida graças à vantagem de ter ganho por 5 a 0 no jogo de ida. Agora, a Universidad Católica enfrenta o DC United, dos Estados Unidos.