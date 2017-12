Alianza promete sufocar o São Paulo O favoritismo dado ao São Paulo no Grupo 4 da Taça Libertadores não assusta os jogadores do Alianza Lima para o duelo desta quarta-feira à noite. Ao contrário, os atletas do clube peruano, atual campeão nacional, esbanjam confiança e só falam em conquistar os três pontos. O técnico argentino Gustavo Costas pretende sufocar o clube do Morumbi e mandará a campo três atacantes, o jovem Jefferson Fartán e os experientes Wilmar Aguirre e Roberto Silva. Tudo para acabar com a série de insucessos do time na competição ? desde 1998, quando chegou às quartas-de-final, o Alianza vem caindo na primeira fase. O treinador alertou seus atletas sobre o bom domínio de bola do São Paulo e a velocidade de alguns jogadores. ?Mas o importante é que o Alianza entenda que, em casa, não pode esmorecer, que o jogo é uma final e só os três pontos importam?, afirmou o argentino, lamentando apenas a ausência do volante Juan Jayo, machucado. Entra o jovem Cruzado. Favoritos? - Esta quarta-feira será uma boa chance de os brasileiros conhecerem a força de alguns times tradicionais. Pelo Grupo 6, o River Plate estréia diante do Tachira, na Venezuela. Na chave 1, onde está o São Caetano, medem forças, no México, América e Penãrol.