Alison projeta 100º jogo pelo Santos e minimiza má fase do setor ofensivo

O volante Alison, do Santos, revelou nesta quarta-feira estar ansioso por ser escolhido pelo técnico Levir Culpi como titular da equipe que enfrentará o Cruzeiro, no domingo, às 19 horas, no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caso entre em campo, o jogador - que estreou em 2011 - completará 100 jogos com a camisa do clube que o revelou.

"As lesões acabaram me atrapalhando a chegar nessa marca, mas estou muito feliz, muito contente de estar próximo de alcançá-la. Ainda não sei se vou jogar no domingo. Caso jogue, vou ficar muito feliz por alcançar essa marca pelo Santos", projetou o jogador.

Alison tem desempenhado uma função diferente no time santista. Apesar de ser um jogador de marcação, ele tem participado da armação da equipe com infiltrações e em lances de ataque. Com as ausências de Renato (agora recuperado de dores musculares) e Vecchio (com lesão muscular), Alison acredita que a nova postura será importante para o futuro dele no Santos.

"Acho que me ajuda, sim. A minha função principal dentro do campo é ajudar na marcação, mas o Levir me dá essa liberdade. Acho que isso vem ajudando no meu crescimento. Mas, quem o Levir escolher para jogar, tanto eu quanto o (Léo) Cittadini, Yuri, Renato, quem for jogar ali está preparado para dar conta do recado", analisou.

O meio-campista também defendeu os companheiros de ataque pela má fase. Nos últimos três jogos, o Santos amargou três empates sem gols (Coritiba, Fluminense e Avaí). Alison vê a equipe equilibrada e projeta uma recuperação do setor ofensivo em breve.

"A gente não tem conseguido marcar gols mas, nesse último jogo (contra o Coritiba), criamos muitas chances, várias oportunidades. Infelizmente, não conseguimos concluir no gol. Mas vejo um equilíbrio no nosso time muito bom. A gente está defensivamente muito bem. Para isso estar bom, a gente conta com a ajuda dos atacantes. Eles vêm nos ajudando muito na marcação. Isso é uma questão de tempo. O gol vai sair uma hora ou outra", concluiu.

O Santos ocupa a terceira posição no Brasileirão, com 37 pontos, quatro à frente do Palmeiras, que surge em quarto lugar na tabela, mas três pontos atrás do Grêmio (vice-líder) e a dez de distância do Corinthians, líder do campeonato.