Alisson admite ansiedade por estreia pelo time do Vasco em amistoso

RIO - O Vasco faz um amistoso na tarde deste sábado, diante do Tupi, em Juiz de Fora (MG), quando encerra a intertemporada de uma semana na cidade do interior mineiro. Será a chance para o recém-contratado meia Alisson fazer sua estreia com a camisa vascaína. E ele não esconde a ansiedade para ter a chance de jogar no novo clube.

Envolvido na negociação que levou o zagueiro Dedé para o Cruzeiro, Alisson foi apresentado oficialmente como reforço do Vasco no dia 1º de maio, quando o time já estava fora da disputa do Campeonato Carioca. Assim, ele ainda não teve a chance de jogar a primeira partida, o que deve fazer no amistoso deste sábado.

"Estou ansioso para estrear e poder dar meu melhor dentro de campo com meus companheiros que me receberam tão bem, num lugar que já me sinto em casa. Só tenho a agradecer ao clube e a eles", disse Alisson, antes do amistoso contra o Tupi, equipe mineira que disputará neste ano o Campeonato Brasileiro da Série D.

Alisson ainda terá um incentivo especial no amistoso deste sábado. Como nasceu em Rio Pomba, uma cidade próxima de Juiz de Fora, deve ter muitos conhecidos no estádio. "Meus amigos e minha família virão", revelou o jogador, que também espera por um grande número de torcedores vascaínos que moram na região.