Alisson celebra ano no Cruzeiro e agradece Marcelo Oliveira

Em 2014 o Cruzeiro ganhou mais uma importante peça em meio ao seu elenco já vencedor. O jovem meia Alisson, de 21 anos, deixou para trás o decepcionante ano de 2013 para se tornar um dos protagonistas do time mineiro na campanha do bi do Brasileirão. O jogador só não se destacou ainda mais porque foi atrapalhado por uma sequência de lesões, mas ainda assim avaliou como extremamente positiva a temporada de 2014.

"Este foi um ano muito bom para mim. Graças a Deus pude me firmar aqui no Cruzeiro e na seleção brasileira sub-21, pois, em todas as vezes que fui convocado, me apresentei bem e ainda conseguimos um título. Aqui também não foi diferente, conquistamos o Mineiro e o Brasileiro. Foi um ano excelente e muito abençoado", disse, citando a conquista do Torneio de Toulon pela seleção sub-21.

Considerado uma promessa da base cruzeirense, Alisson foi envolvido na negociação que levou Dedé a Belo Horizonte em 2013 e por isso foi parar no Vasco. Mesmo em um elenco carente de talento, que seria rebaixado à Série B naquele ano, atuou apenas seis vezes e logo acabou encostado, sendo enviado ao Cruzeiro antes do término do empréstimo. Ainda assim, contou com a confiança do técnico Marcelo Oliveira para ficar no clube em 2014 e se reerguer.

"Quero agradecer o Marcelo Oliveira pela oportunidade e pelo ensinamento que ele nos transmitiu, principalmente para nós que viemos da base. Assim como o Marcelo, todo o grupo está de parabéns pela temporada que fez. Nosso time apresentou um bom futebol e lutou pelo título em todas as competições que disputou", comentou Alisson.