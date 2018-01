Alisson Farias passa por artroscopia e desfalca Inter na última rodada O técnico Argel Fucks terá mais um desfalque para escalar o Internacional na última rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Cruzeiro, no Beira-Rio, no domingo. O meia Alisson Farias, que tinha chances de jogar porque D''Alessandro está suspenso, passou por uma artroscopia no joelho direito na segunda-feira à noite e só volta no ano que vem.