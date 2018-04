Alisson vê time do Vasco pronto para encarar Brasileirão

RIO - O meia Alisson chegou recentemente do Cruzeiro, mas disse já estar bem adaptado ao Vasco. E, segundo ele, o time carioca está pronto para encarar a disputa do Brasileirão - a estreia vascaína será já neste sábado, diante da Portuguesa, em São Januário.

"Vejo um grupo bem unido, com muita vontade. Estamos treinando muito bem e fizemos bons jogos. Acho que estamos prontos e temos tudo para estrear bem no Brasileirão", afirmou Alisson, que foi emprestado ao Vasco pelo Cruzeiro até o final desta temporada.

Com apenas 19 anos, Alisson revelou que tem aproveitado para aprender bastante com o técnico do Vasco, Paulo Autuori. "É muito bom ter um treinador que sempre deixa claro que não importa idade para jogar. Quem estiver melhor joga", contou o meia.

"Ele sempre conversa com nós, que somos mais jovens. Sempre dá conselho de posicionamento, momento certo de dar um drible. O Paulo vem ensinando bastante e isso nos dá bastante confiança em saber que ele confia também nos garotos", disse Alisson.