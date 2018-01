Aliviada com acesso, Portuguesa agora quer título da A-2 A Portuguesa está aliviada. Aliviada, feliz e na busca do título da Série A-2 do Estadual, após conquistar nesta quarta-feira o acesso à divisão principal com o empate de 2 a 2 contra o São José. Com 11 pontos no Grupo A, a equipe já garantiu vaga na final - os jogos serão disputados nos dias 2 e 5. Espera, agora, o adversário que sairá da outra chave, entre Rio Preto e Mirassol. O sorriso estava estampado no rosto dos jogadores na tarde desta quinta-feira. Fazia tempo que o time não vivia uma fase tão boa. No ano passado, amargou o descenso no Campeonato Paulista e só se livrou do rebaixamento para a Série C do Brasileiro na última rodada. O grupo mudou, a filosofia de trabalho também. ?Tinha muita gente aqui querendo mandar?, lembra o volante Marcos Paulo. ?Agora cada um sabe o que tem de fazer.? O técnico Vágner Benazzi ressalta a força do elenco, feliz com o trabalho realizado. ?A gente sabia que ia ser difícil, mas o grupo superou tudo?, fala, pensando agora no título. ?Vai ser uma recompensa para mim, pois este é um clube que me acolheu muito bem?, diz. Benazzi sabe - e confirma - que já entrou para a história da Portuguesa. E não quer ser campeão apenas para rechear seu currículo. O título trará lucro ao elenco - o prêmio será pago por um grupo de empresários que torce para o time. ?Nós nem temos dinheiro para dar?, avisa o presidente Manuel da Lupa, explicando por que a Portuguesa não premiará a equipe. Além da ajuda financeira de empresários, Da Lupa espera um reconhecimento da Federação Paulista de Futebol - que oficialmente não dará prêmio nenhum ao campeão. ?Estou reivindicando, é preciso prestigiar a Série A-2?, pede o dirigente. A equipe volta a campo no domingo, contra o Bandeirante, na última rodada da segunda fase.