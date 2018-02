Aliviada, Holanda vive clima de paz A vitória nos pênaltis sobre a Suécia nas quartas-de-final teve o dom de resolver todos os problemas da Holanda. Ao alívio provocado pela classificação depois de quatro derrotas seguidas em decisões por pênaltis (Eurocopas de 92, 96 e 2000 e Copa do Mundo de 98), somou-se o fim das briguinhas internas e dos olhares enviesados de alguns jogadores para o técnico Dick Advocaat. "O ambiente no grupo é fantástico, todos os jogadores se ajudam", disse o treinador. A situação é bem diferente da vivida na concentração no início da competição, quando Kluivert e Makaay não disfarçavam a raiva por estarem na reserva, Seedorf criticava o treinador por não concordar com sua função tática e o capitão Cocu fazia pressão para que o time jogasse no 4-3-3 e não no 4-4-2, como planejava Advocaat. Depois da vitória sobre os suecos, Seedorf deu um abraço no treinador e Kluivert vibrou, sem lembrar que é o único jogador de linha que ainda não foi utilizado por Advocaat até agora. O destaque do time é o atacante Ruud van Nistelrooy, do Manchester United. Ele marcou quatro gols e sonha com a artilharia.