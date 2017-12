Aliviado, Autuori reclama do calendário Paulo Autuori respirou aliviado com a goleada sobre o Paraná. Um resultado importante não apenas pelo São Paulo ter fugido da zona de rebaixamento e mostrado um futebol de "gente grande", como não acontecia desde a Libertadores. Mas também para aliviar um pouco da pressão que já começava a surgir em cima de seu trabalho por parte da diretoria. "A vitória foi importante, principalmente por ter sido sobre uma equipe que vem se destacando no campeonato. Esse jogo foi o começo da recuperação, mas precisamos de uma seqüência." O treinador criticou o calendário e o usou como exemplo para justificar o por quê de o São Paulo estar sofrendo tanto para escapar da incômoda posição no Brasileiro. "É difícil ter tempo para se recuperar com esse calendário. Os times que jogam menos levam vantagem sobre os que jogam mais." Autuori também ficou bastante satisfeito com o desempenho da defesa que, pela primeira vez, em nove jogos, não sofreu gols. Rendimento que pode garantir ao garoto Renan um lugar de titular no esquema do técnico. A vitória em Maringá foi importante para o São Paulo ganhar fôlego na luta pela reação. "A situação de rebaixamento incomoda, mas até o jogo com o Corinthians, o time terá tempo para dar uma respirada aliviado na tabela. O placar elástico dá tranqüilidade para o São Paulo, principalmente para essas próximas partidas", reconheceu o atacante Amoroso, autor de um gol. O jogador se mostrou surpreso com a força da torcida são-paulina no Paraná. "Parecia que estávamos jogando em São Paulo", disse. Na quinta-feira, contra o Internacional, no Morumbi, pelo jogo de volta da fase preliminar da Copa Sul-Americana, o técnico Paulo Autuori deverá colocar força máxima em campo, já que no fim de semana a equipe folga por causa dos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Uma vitória por 1 a 0 é suficiente para o São Paulo avançar na competição. A preocupação maior, no entanto, é com o clássico contra o Corinthians, dia 7, no Morumbi. Autuori não poderá contar com três importantes jogadores: o lateral-direito Cicinho, o zagueiro Lugano e o volante Josué. O desfalque poderia ser ainda maior caso o atacante Amoroso e o zagueiro Edcarlos também fossem punidos.