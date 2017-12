Aliviado com gol, Aloísio promete mudar de estilo

Aloísio ficou dois meses sem fazer gol. Voltou a balançar as redes domingo, na Vila Belmiro, com o primeiro da vitória por 2 a 0 sobre o Santos. E agora diz que vai mudar de estilo: sempre elogiado por Muricy pela capacidade de servir bem aos companheiros de ataque e por sua entrega em campo, o garçom agora quer virar matador. "Agora que o gol saiu, eu vou chutar mais", disse o atacante. "Eu vinha sendo cobrado por não fazer gols. Mas agora vou arriscar mais. Já pedi para o Dagoberto arrumar umas bolas para mim", declarou. O gol no domingo e a vitória sobre o Santos devolveram a confiança a Aloísio, que neste ano viveu um calvário. A primeira seca do ano acabou em 25 de abril, dia em que marcou um gol no empate por 2 a 2 contra o Audax Italiano, ainda pela primeira fase da Libertadores, no Morumbi. Depois, parou de novo: passou em branco nas semifinais do Campeonato Paulista, diante do São Caetano, e nas partidas contra o Grêmio, que culminaram na eliminação do time na Libertadores. Aloísio começou o Campeonato Brasileiro no banco de reservas. E no domingo reconquistou definitivamente a vaga no time titular. "Estava faltando confiança", admitiu. "Não só para mim, mas para o time inteiro. Sentimos as eliminações." Ele espera que os gols de domingo - o outro foi marcado por Dagoberto, seu primeiro pelo São Paulo - sirvam para que os questionamentos sobre o ataque tricolor sejam esquecidos. "Todo dia a gente ouvia falar que o ataque do São Paulo não funciona", desabafou. "Agora não quero mais ver ninguém reclamando disso."