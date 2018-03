Aliviado, Cristiano Ronaldo escapa do pior dia de sua vida

Cristiano Ronaldo temeu que o pênalti que desperdiçou nesta quarta-feira na decisão da Liga dos Campeões fosse o pior momento de sua vida, antes de o goleiro Edwin van der Sar garantir o título para o Manchester United em uma decisão dramática contra o Chelsea. Veja também: Manchester derrota Chelsea nos pênaltis e fatura Liga Histórico de títulos da Liga dos Campeões da Europa "Eu não sei o que dizer, pensei que iríamos perder quando eu errei a cobrança", disse Cristiano Ronaldo, que teve sua cobrança defendida por Petr Cech, para a ITV depois da vitória do Manchester por 6 a 5 nos pênaltis em um disputado jogo que terminou 1x1 após a prorrogação. "Eu pensei que seria o pior dia da minha vida, mas o pessoal acreditou e nós ganhamos apesar do meu erro. Eu estou muito orgulhoso deles. Pênalti é loteria. Eu acho que merecemos pois jogamos melhor o jogo inteiro." "Agora é o melhor dia da minha vida", acrescentou o jogador português antes de dizer que irá permanecer no Manchester. O técnico do Manchester, Alex Ferguson, revelou que foi a primeira decisão por pênaltis que ele ganhou. "É a primeira em grandes jogos", disse Ferguson, adicionando um segundo título da Liga dos Campeões após ter ganho o 10o troféu inglês na semana passada. "Eu acho que teve um senso de destino. Nós fomos fantásticos na primeira etapa e deveríamos ter marcado três vezes. No segundo tempo eles foram melhores mas nós nos recuperamos na prorrogação." O defensor do Chelsea John Terry teve a chance de vencer a partida para seu time mas acertou a trave na quinta cobrança de sua equipe após aparentemente ter escorregado no gramado molhado. "Eu achei que John Terry iria acertar o seu pênalti", disse o defensor do Manchester Rio Ferdinand. "Ele é um grande batedor de pênalti nos treinos, infelizmente ele escorregou. Eu acho que alguém tem que perder". Ryan Giggs, que jogou na conquista européia do Manchester em 1999 contra o Bayern de Munique, saboreou mais um título. "Eu posso aproveitar este um pouco mais, em 1999 você pensava que conseguiria novamente", disse ele. "Nós merecemos. Nós dominamos o primeiro tempo. No segundo tempo eles tiveram a chances deles, mas nós nos seguramos".