Aliviado, Felipão agradece jogadores O técnico Luiz Felipe Scolari estava esgotado ao final da partida em que o Brasil venceu o Paraguai por 3 a 1, de virada, e garantiu uma vaga nas quartas-de-final da Copa América. Depois de ver o time tomar um gol antes do 10 minutos; perder um jogador no meio do segundo tempo e ser expulso por reclamação, Felipão parecia aliviado. ?Eu falei para vocês (aos jornalistas). Aos poucos a gente vai acertando, mas antes de mais nada, tenho de dar parabéns a esses jogadores, que se portaram de maneira brilhante?, disse. No primeiro tempo, ele reclamou muito da arbitragem do argentino Angel Sanchez. Para ele, o juiz inverteu faltas, deixou de marcar algumas claras a favor do Brasil e marcou outras que não existiram. "Ele é safado", disse ao descer para os vestiários, no intervalo do jogo. No meio do segundo tempo, acabou expulso por reclamações. Viu o resto da partida do fosso e deixou o auxiliar Flávio Murtosa em seu lugar. Minutos depois, Murtosa também foi expulso. A vaga de treinador acabou então, nas mãos do preparador-físico Paulo Paixão.