Aliviado, Juventude encara outro baiano Aliviado depois de derrotar o Bahia por 1 a 0, quarta-feira, no Estádio Alfredo Jaconi, o Juventude encara neste domingo o outro representante baiano no Campeonato Brasileiro, em Salvador. Contra o Vitória, no Estádio Barradão, o técnico Raul Plassmann espera que a equipe caxiense tenha a mesma qualidade de outras partidas fora de casa, mas com maior eficiência no setor ofensivo. Em relação ao time que ganhou do Bahia, está definida apenas uma mudança, com o retorno do volante Evandro, após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, Marcus Vinícius volta para o banco de reservas. O outro volante titular Camazzola, segue fora devido a uma lesão, sendo substituído por Raone. O meia Hugo é mais um desfalque, fora desde o primeiro turno, também por lesão. O atacante Geufer e o zagueiro Renato estão interessando ao Almeria, da segunda divisão espanhola, e podem ser negociados nas próximas horas. No caso de Geufer, com os contatos mais avançados, existe a possibilidade de o negócio ser fechado neste sábado e ele acabar preservado. Nesse caso, Luciano Ratinho entraria na equipe, conforme Plassmann treinou no coletivo de sexta-feira.