Aliviado, Kaká vibra com 29ª convocação Kaká completou ontem 29 convocações para a seleção principal do Brasil. Ele foi incluído na relação de 22 atletas divulgada por Carlos Alberto Parreira para os jogos com a Venezuela, dia 9, e Colômbia, dia 13, pelas Eliminatórias da Copa de 2006. O caçula do grupo pentacampeão do mundo no Japão, em 2002, é uma referência do futebol brasileiro na Europa e o mais novo ídolo do Milan, com quem acaba de renovar contrato até junho de 2009. Apesar da trajetória vitoriosa pela Seleção, ele sempre vive a expectativa de integrar a equipe, toda vez que uma lista é divulgada na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). E ontem não foi diferente. Kaká estava com os pais, a irmã e a avó em casa, em Milão, e acompanhou a convocação pela Internet, navegando pelo site oficial da CBF. "Toda vez que sou lembrado para a seleção vibro como se fosse a primeira vez", contou o atleta à Agência Estado, por telefone. Ele mesmo tratou de acrescentar depois que não estava seguro de que seu nome constaria da relação. "A expectativa agora era maior por causa dos últimos acontecimentos", disse, referindo-se à sua ausência e a de Dida, Cafu, Lúcio e Zé Roberto nos jogos com Bolívia e Alemanha. Eles não estiveram com a equipe por decisão da CBF - uma medida polêmica, que contou com o aval da comissão técnica. Os atletas teriam se esforçado pouco para participar do Jogo da Paz, contra o Haiti, em agosto, de acordo com a avaliação da diretoria da entidade e de Parreira. Agência Estado - Você se sentiu aliviado com a convocação? Kaká - Eu e meus parentes festejamos muito quando vimos meu nome surgir na tela do computador. A gente se abraçou, se beijou. Foi um momento de muita alegria. Muita gente telefonou para dar os parabéns. AE - Em algum momento pensou que poderia ficar fora da lista? Sempre surgem novos valores no Brasil. Tem muita gente de potencial. A concorrência é sempre grande. AE - De certa forma, essa lista foi diferente das últimas? A expectativa agora era maior por causa dos últimos acontecimentos. Criou-se um outro ambiente. Estou muito feliz. AE - Como reagiu por ter ficado fora contra Bolívia e Alemanha? Uma tristeza enorme. Senti um golpe forte. Nós aqui no Milan (ele, Cafu e Dida) fizemos o possível para conseguir a liberação para a partida com o Haiti. Fomos até além do que podíamos fazer. Até que nos chegou a informação do clube de que havia sido tomada a decisão final, a de que já estava tudo fechado, não poderíamos viajar. AE - Teme que isso possa ocorrer novamente, esse embate do clube com a CBF? Espero que não, acredito que não. No final, é desgaste para todos os lados. A gente sofre demais. AE - Vocês do Milan pretendem conversar com o Parreira sobre o assunto, assim que chegarem ao Rio? Com certeza, não. Vamos falar sobre os jogos com Venezuela e Colômbia. Pensar em concentração para vencer os dois adversários e depois, o Equador (em novembro). O objetivo da seleção é terminar o ano na liderança das Eliminatórias e bem próximo da classificação. No que depender do meu empenho e dedicação, isso vai ser alcançado. É sempre um grande prazer vestir a camisa do Brasil.