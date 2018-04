Aliviado, Osvaldo busca espaço no São Paulo após fim de jejum de gols

SÃO PAULO - O atacante Osvaldo enfim acabou com o seu jejum de gols ao abrir o placar da goleada do São Paulo por 4 a 0 sobre o Mogi Mirim, quarta-feira, no Morumbi, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O jogador não fazia um gol desde o dia 28 de fevereiro de 2013 e admitiu que se sentirá menos pressionado após voltar a marcar.

"Foi importante marcar novamente, porque tirei um peso das costas. Agora, quero dar continuidade no trabalho e dar mais alegrias ao torcedor", afirmou o atacante, que quebrou um jejum de 45 jogos sem fazer um gol.

Agora, Osvaldo espera voltar a reconquistar seu espaço no São Paulo. "Foram momentos difíceis até aqui, porque caí de rendimento e todos me cobraram. Mas estou feliz de ter ajudado o time. Quero me firmar novamente", disse. No seu gol, Osvaldo homenageou o seu filho, que deve nascer nas próximas semanas. "Meu filho Bernardo chegará nos próximos dias e também estou muito motivado por isso. Com o apoio da torcida, vamos tentar manter essa boa exibição de hoje nos próximos jogos", comentou.

A vitória sobre o Mogi Mirim colocou o São Paulo na liderança do Grupo A do Campeonato Paulista, com três pontos. O time volta a entrar em campo no próximo domingo, às 17 horas, quando vai receber o Oeste no Estádio do Morumbi.