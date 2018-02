Aliviado, Paraná faz despedida em casa Depois de se garantir na primeira divisão do próximo ano, o Paraná Clube (13º colocado com 54 pontos) joga aliviado contra o Fluminense (8º colocado com 63 pontos), neste sábado, às 18h10, no Estádio Pinheirão, em Curitiba. Na última partida diante de sua torcida, o jogo também será despedida para alguns jogadores que não devem continuar em 2005. Um deles é o centroavante Galvão, que fez 15 gols e é um dos jogadores mais valorizados do elenco paranista. Comenta-se que há interesse do futebol turco e da Coréia do Sul. Mas outros já foram chamados para conversar pois interessam ao clube, como o goleiro Flávio e o zagueiro Émerson. A primeira contratação também já foi anunciada: o atacante Marlon, que disputou a Série C pelo Cene, de Mato Grosso do Sul.