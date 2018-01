Aliviado, Paulista inicia mudanças A direção do Paulista de Jundiaí, aliviada pela permanência na Série B do Brasileiro, vai traçar nos próximos dias planos para a temporada 2006, quando o clube disputará três competições: o Campeonato paulista, o Brasileiro da Série B e, pela primeira vez, a Taça Libertadores, vaga assegurada após a conquista inédita da Copa do Brasil. A eliminação precoce na Série B só deve ampliar a lista de dispensas no clube. O meia Márcio Mossoró já tinha tudo acertado com o Internacional de Porto Alerge, onde disputará a Série A . Outro que disputará o Brasileirão é o volante Cristian, que vai defender o Atlético-PR. Outros jogadores podem também ser emprestados tanto para clubes da Série A como da Série C. O técnico do Paulista, Vágner Mancini, fez um balanço após a vitória de 3 a 2 sobre o Bahia, sábado à tarde, no Estádio Jaime Cintra, que livrou o time do rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. O time terminou com 28 pontos, em 15º lugar, e de novo fora da segunda fase da Série B. "Depois que fomos campeões da Copa do Brasil nós demoramos para voltar ao ritmo de jogo. Assim perdemos alguns jogos e pontos que não poderíamos ter perdido", comentou.