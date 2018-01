Aliviado, Paulo César se reintegra Acabou o drama do lateral-direito Paulo César, que assinou nesta quarta-feira seu novo contrato de um ano com o Santos e vai se reintegrar ao grupo nesta quinta em Atibaia. Desde que voltou para a França, no início do ano, ele treinou isoladamente no Paris Saint-Germain, sem saber qual seria seu futuro. "Logo no primeiro dia, tive uma conversa com o técnico e ele falou que não me queria no clube", disse ele, informando que ficou 29 dias treinando enquanto o time francês tentava negociá-lo com algum time europeu. "Sabia que não iria ficar, mas não sabia para onde iria; foi um período muito difícil, que não desejo para nenhum atleta", comentou. Foi só às 21 horas de segunda-feira, dia do encerramento da inscrição de jogadores na Europa, que ele foi chamado pelos dirigentes do Paris Saint-Germain, que informaram as condições para ele retornar ao Brasil. "Foi uma fase angustiante, cheguei a perder um pouco a razão, mas consegui me controlar o máximo possível", disse ele, comentando que "foi uma negociação de paciência". A essa altura, já estava decidido que seu destino era o Santos, mas houve também a proposta do Corinthians. "A do Corinthians era melhor para o Paris, mas não me agravada porque o prazo era longo, de três anos", disse ele, que fechou com o Santos por mais um ano. Para conseguir isso, teve de fazer um acordo com os franceses: abriu mão de parte dos direitos de imagem deste ano e a outra parte só irá receber em janeiro de 2006, quando retornar à França. Para o Santos, o contrato deste ano é mais oneroso: enquanto em 2004 o clube só pagou os salários do atleta, este ano terá de pagar metade dos direitos de imagem. Esses valores não foram divulgados. "Preferi o Santos e estou contente em estar aqui", disse ele, que tem amizade com o grupo remanescente, já trabalhou com Oswaldo de Oliveira e jogou com pelo menos três dos novos contratados: Fábio Baiano, Fernando Diniz e Evando. Se dependesse de sua vontade, Paulo César teria ficado no Paris Saint-Germain, mas não houve acordo com o treinador. "Ele nem deixou que eu me expusesse, não há afinidade", comentou o atleta, sem entender o comportamento do técnico iugoslavo. "Ele nem me conhecia bem". Mas a conquista do campeonato brasileiro também pesou na decisão do Paris Saint-Germain em procurar vendê-lo. "Fui campeão brasileiro e isso fez com que o olho deles crescessem. Eles acharam que poderiam me vender a qualquer momento e houve negociações que não evoluíram e só aí eles decidiram me emprestar". Paulo César vai se apresentar nesta quinta-feira em Atibaia, mas acredita que não será escalado para o jogo de sábado, contra o Atlético de Sorocaba. Acha que a estréia deve ficar para o jogo contra o Guarani, dia 10. "Vou conversar com o Oswaldo para ver o que pode ser feito no meu trabalho". O lateral é amigo do treinador, com quem trabalhou junto no Fluminense e falava sempre com Oswaldo de Oliveira por telefone. "Disse a ele que um dia voltaríamos a trabalhar juntos e essa oportunidade chegou".