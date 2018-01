Aliviado, Tite volta a pedir reforço O técnico Tite insistiu neste sábado na necessidade de a diretoria do Corinthians agir rápido na contratação de um meia. Deu seu recado ao todo poderoso Kia Joorabchian, homem forte da MSI e quem trata de todas as contratações do clube após a parceria. Um dos argumentos do treinador foi dizer que Tevez tem feito essa função, se distanciando do ataque, seu terreno de jogo. "O Tevez fez isso um pouco hoje. Mas precisamos de um meia de ligação urgentemente para auxiliar o Carlos Alberto nesse setor", disse. As opções são poucas nesse momento. Roger seria o mais indicado, mas as tratativas ainda não avançaram. A diretoria do Corinthians, na voz do gerente de futebol Paulo Angioni, disse estar negociando apenas com Mascherano, do River Plate, e Kléberson, do Manchester United. "Estamos negociando e esperamos resolver esses assuntos o quanto antes", disse o dirigente. Mas Tite já se antecipou a dizer que esse meia com quem ele sonha para o time não é Kléberson, que não sua visão é um atleta muito mais defensivo. A MSI pretende oferecer 3 milhões de euros (R$ 10, 1 milhões) ao Benfica para ter Roger. Parece uma estratégia da parceira corintiana desviar as atenções da imprensa para esta negociação, com medo de que a exposição na mídia possa fazer com que os portugueses aumenta a pedida. Sobre o jogo, Tite valorizou sobretudo a movimentação dos garotos Rosinei e Dinélson, mas não acredita que eles possam resolver o problema do time na armação. O treinador poupou o lateral Coelho das broncas, pois o jogador não gostou de ter sido substituído. "Os meus cabelos brancos me fazem suficientemnete inteligente para saber a hora que devo falar com o jogador e também para entender as melhores opções para o time dentro de determinada situação", resumiu. Anderson, convocado para o jogo da Seleção Brasileira em Hong Kong, deixou o estádio da Inter de helicóptero.