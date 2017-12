Aliviado, Zico não precisará trocar mais um jogador O técnico da seleção japonesa, o brasileiro Zico, recebeu uma boa notícia nesta quinta-feira. O zagueiro Akira Kaji, que sofreu uma contusão no joelho direito no amistoso contra a Alemanha (2 a 2), na última terça, conseguirá se recuperar para a estréia no Mundial. O médico da seleção, Tuguo Morikawa, explicou que para o jogador estar bem fisicamente ele necessita de "apenas alguns dias de repouso". O Japão estréia na Copa no dia 12 de junho, contra a Austrália. Zico vem enfrentando problemas com lesões no elenco japonês. Nesta semana, o brasileiro teve que substituir o lateral-direito Makoto Tanaka, com uma lesão no tendão, por Teruyuki Moniwa, do Tóquio FC. O Brasil faz o último jogo da primeira fase da Copa contra o Japão, no dia 22 de junho, em Dortmund.