Aliviados, baianos querem ver bola rolar Jogadores, técnicos e torcedores dos times baianos ficaram aliviados com a decisão de se manter a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Todos haviam condenado a ameaça de paralisação feita por dirigentes do Clube dos 13. O veterano técnico Evaristo de Macedo do Bahia pediu diálogo para se buscar um consenso para o impasse que permita o cumprimento do Estatuto do Torcedor sem parar o torneio. "À solução se chega sem radicalismo", disse. O atacante Paulo Sérgio, do Bahia, lamentou que justamente agora que o futebol brasileiro passa por um bom momento dentro e fora do País, recebendo várias homenagens, possa ser atingido por esse problema. Segundo ele, a incerteza quanto à paralisação ou não do Brasileiro nas próximas rodadas vai mexer psicologicamente com os jogadores. Paulo Sérgio acha que a lei que criou o Estatuto do Torcedor precisar ser cumprida. O lateral Paulo Rodrigues, do Vitória, que voltou a treinar após se recuperar de uma contusão, disse que em certos momentos os dirigentes querem "organizar desorganizando o futebol brasileiro". Vários torcedores também se manifestaram sobre o assunto nas resenhas esportivas das rádios de Salvador. Um deles, Gabriel Oliveira, da torcida rubro-negra "Os Imbatíveis", resumiu o que pensa sobre os mentores do movimento: "Muito dirigente está com medo é de abrir a contabilidade (do clube) e perder a mamata".