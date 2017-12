Aliviados, franceses já pensam em como superar a Espanha Os franceses respiraram aliviados com a classificação para as oitavas-de-final da Copa do Mundo e já começaram a provocar a Espanha, rival no confronto da próxima terça-feira, em Hannover. "Já imaginávamos que iríamos enfrentá-los agora, mas numa situação diferente: nós, em primeiro do nosso grupo, e eles, em segundo no deles", disse o técnico Raymond Domenech. "O futebol espanhol tem um longo histórico de problemas com a França." As afirmações do treinador deixam claro que os "Bleus" poderiam ter rendido mais na primeira fase, mas ao bater Togo por 2 a 0, na sexta-feira, ganharam confiança - até para provocar os adversários. "Nosso time mostrou seu valor, pois muitos diziam que estávamos acabados", comentou o volante Patrick Vieira, autor do primeiro gol no triunfo sobre os africanos. "Nossa motivação cresceu e vamos melhorar", completou. "Conversamos no intervalo do jogo (contra Togo) e concluímos que precisaríamos continuar insistindo, pois a vitória chegaria", contou, entusiasmado, o zagueiro William Gallas. Além de motivado para o confronto decisivo diante dos espanhóis, o elenco parece disposto a apagar os problemas que enfrentou nos três primeiros jogos. "Agora, partiremos do zero", opinou o atacante Thierry Henry, que selou a vitória diante de Togo. "Será uma partida difícil, como seria contra a Ucrânia ou qualquer outro adversário", disse o jogador do Arsenal, da Inglaterra. O retorno do meia Zinedine Zidane, que cumpriu suspensão contra Togo, é outro alento para os franceses. No entanto, contar com o principal jogador do time traz de volta o questionamento sobre o esquema tático a ser adotado pelo técnico Raymond Domenech: ser mais precavido e escalar cinco homens no meio-campo - o que não deu resultado nas duas primeiras apresentações -, ou atuar com dois atacantes, como diante de Togo? O lateral-esquerdo Eric Abidal, que também cumpriu suspensão no último jogo, também tem retorno assegurado ao time.