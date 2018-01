Alívio no São Paulo: Luis Fabiano joga O atacante Luis Fabiano - que sentiu uma lesão muscular nos treinos da manhã - foi confirmado para a partida do São Paulo, contra o Figueirense, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. O jogador foi submetido a uma série de exames no início da tarde e os resultados mostraram que as lesões foram menos grave do que se imaginava. O artilheiro deixou o treino coletivo reclamando de fortes dores na virilha e achava que não conseguiria jogar amanhã. Os médicos temiam, inclusive, que ele ficasse de fora da partida de domingo, contra o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro. Para sorte do técnico Oswaldo de Oliveira, no entanto, os temores não se confirmaram. Mesmo assim, Oswaldo terá desfalques importantes no time: o goleiro Rogério Ceni, o lateral-direito Leonardo Moura e o meia Kaká estão fora por contusão.