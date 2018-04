Allan descarta pressão no Vasco por acesso antecipado A vantagem de 11 pontos para o quinto colocado da Série B do Campeonato Brasileiro faz o Vasco já pensar no retorno para a elite do futebol nacional. Mas para o jovem meia Allan, a equipe não pode se sentir pressionada e deve aproveitar a situação como um aliado na luta pelo acesso.