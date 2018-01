Allan deve ser a novidade no Coritiba O zagueiro Allan deve ser a novidade no time do Coritiba para a partida deste sábado, às 16 horas, contra o Paysandu, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. O jogador atuou em apenas uma partida neste ano, ainda no Campeonato Paranaense, mas foi chamado porque Miranda não se recuperou de uma contusão e Vágner está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. "Estou com muita saudade", confessou Allan. Com a sua entrada, o técnico Cuca não precisará alterar o esquema, mantendo o time com três zagueiros. No ataque, nenhuma mudança. Apenas as orientações e os treinamentos de finalizações, que faltaram na partida contra o Goiás, quando o Coritiba perdeu por 2 a 1. Em razão da promoção feita pela Nestlé, a expectativa é de casa cheia para a reabilitação do time. "O fato de ter 30 mil pessoas só nos motiva, só nos dá prazer de jogar", revelou o zagueiro Reginaldo Nascimento.