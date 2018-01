Allann Delon leva tiro em Salvador O atacante do Vitória, Allann Delon, levou um tiro de revólver na boca, neste domingo, de madrugada, no bairro da Pituba, em Salvador, depois de sair de uma festa, na casa de parentes. O jogador está prestes a ter seu passe negociado para o Internacional de Porto Alegre, mas agora a conclusão da transferência vai depender de sua recuperação. Segundo informações da mulher, Saionara Silva, que acompanhava o jogador, o carro de Delon, um Meriva, da General Motors, foi fechado pelo Palio cor prata dos marginais, na Praça Nossa Senhora da Luz, por volta das 2 horas da manhã. De acordo com Saionara, o jogador não reagiu, mas ela acredita que Delon foi reconhecido pelos bandidos. "O que estava mais à direita foi logo descendo pra atirar", disse. Saionara afirmou que ela e o marido voltavam de uma festa na casa de um tio, quando foram surpreendidos. Os marginais fugiram sem levar nada. A polícia trabalha com a hipótese mais provável de tentativa de assalto, mas o jogador será ouvido assim que tiver condições de falar. Delon passou o dia sedado. O impacto da bala quebrou três dentes, atingiu o maxilar e cortou a língua do jogador, que foi internado no Hospital Aliança, onde aguardava a presença de um cirurgião-dentista, na tarde deste domingo. Segundo o assessor de comunicação do Vitória, administrador de empresas Jovino Pereira, somente depois da avaliação do médico, será possível definir se o jogador vai precisar ou não operar o maxilar. Os primeiros diagnósticos dão conta de que os ferimentos não deverão deixar maiores seqüelas. Capixaba de Vila Velha, no Espírito Santo, Delon começou nas categorias de base do Vitória e foi lançado no time principal pelo técnico Ricardo Gomes, em 1998, quando se destacou no Campeonato Brasileiro. Autor de belos gols, o jogador alterna bons e maus momentos como titular do time e está longe de ser uma unanimidade entre os torcedores, que cobram mais empenho nos momentos decisivos. Jogador de 1,62 metro e 72 quilos, o artilheiro conquistou pelo Vitória, entre outros títulos, a Copa do Nordeste de 1999 e o campeonato baiano de 2000 e 2002.