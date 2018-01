Allann Delon passa bem após cirurgia O atacante Allann Delon, do Vitória, sofreu uma cirurgia na língua e terá até a noite deste domingo uma nova avaliação médica para saber se fará uma operação no maxilar. Segundo o assessor de imprensa do clube baiano, Jovino Alberto Oliveira Pereira, em entrevista à Agência Estado, o jogador passa bem e dorme. De acordo com Pereira, em nenhum momento Allann Delon perdeu a consciência e dirigiu o carro até o hospital para ser atendido. O projétil atingiu a arcada dentária e quebrou dois dentes do atacante do Vitória.