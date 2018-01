Allann Delon reclama de dores na coxa Contratado para ser um dos principais jogadores do Vasco, o meia Allann Delon, em duas partidas teve apenas uma atuação discreta. No empate contra o América, na quarta-feira, foi substituído. Hoje, revelou que dores musculares na coxa direita o têm impedido de ter bons desempenhos. "Estou torcendo para não ser nada grave, porque quero atuar domingo, no clássico contra o Botafogo", disse Allan Delon, que amanhã realizará exames no local para diagnosticar a gravidade da contusão. "Sei que posso render muito mais do que estou, mas preciso resolver este problema antes." A boa notícia no Vasco foi a de que o meia Ygor está recuperado da arritmia cardíaca diagnosticada durante os exames da pré-temporada. Hoje, ele realizou novamente os exames e foi verificado que o cateterismo realizado na semana passada foi um sucesso.