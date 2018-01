Allann Delon vai jogar no México A direção do Vitória confirmou nesta sexta-feira à noite, a transferência do meia Allann Delon para o Queretero, clube mexicano, que desde o início do ano já havia despontado interesse pelo jogador. O Vitória vai receber US$ 700 mil pela negociação. O jogador não foi relacionado para a partida deste domingo do Vitória contra o Atlético do Paraná, no Barradão. Ele deve se apresentar ao clube mexicano na segunda-feira.